Governa a partir de Castelo Branco e não há lei que não passe por ele

— aconteceu a 2 de Janeiro —

A instalação do engenheiro Agrónomo João Paulo Catarino e de parte da sua equipa em Castelo Branco é tão recenteque em todos os gabinetes se tenta disfarçar o cheiro a tinta com difusores. Mas é tão intenso que as pequenas embalagens nada disfarçam.Outra consequência de estar agora num palácio desocupado há quase uma década: o quadro elétrico ainda não está preparado para a carga dos computadores. Apesar de tudo isto, na Secretaria de Estado da Valorização do Interior já se trabalha a toda a velocidade para compensar o atraso a que, reconhece o governante na reportagem e entrevista da SÁBADO, o interior esteve votado.Mas não foi. Isso é injusto.

