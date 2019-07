Para António Costa começou como uma ideia partilhada com os próximos num SMS. Acabou em documento, assinado com quatro partidos: a exigência do então Presidente, Aníbal Cavaco Silva ("desconfiado" da "capacidade de compromisso da extrema-esquerda") para que lhe apresentassem um papel assinado forçou os partidos negociarem um documento.A posição dos comunistas era que "não era preciso qualquer papel", conta Jerónimo de Sousa no livro A Geringonça (editado pela Oficina do Livro e lançado por Pedro Mexia e Rui Tavares dia 16 na Livraria Leya na Buchholz). Escrito por Inês Serra Lopes, tem logo no início um detalhe confessado pelos socialistas: aos parceiros desta solução governativa chamam "primos".

