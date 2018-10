O Estado pode vir a ter de indemnizar o consórcio Galp/Eni pelos investimentos já feitos para a preparação da prospecção de petróleo. Fonte oficial da Galp não comenta para já essa possibilidade, mas a SÁBADO sabe que tudo vai depender do desenrolar nas acções judiciais que ainda correm em tribunal. Se a falha estiver nos actos administrativos no processo de atribuição da licença, o consórcio pode vir a exigir uma indemnização ao Estado.



Para já, há a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé que travou o início dos trabalhos, dando origem à decisão agora anunciada pela Galp. A decisão "teve por base uma alegada irregularidade de um processo conduzido pela Direção-Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM)". Ou seja, uma falha que pode ser imputada ao Estado.



De resto, foi por isso que o Ministério do Mar - a tutela que atribuiu as licenças de exploração - interpôs um recurso em relação a esta sentença.



No recurso interposto, o Ministério do Mar admitia mesmo "a possibilidade de o Estado português assegurar as obrigações a que se comprometeu face às concessionárias no âmbito do contrato de concessão". Esse era, aliás, um dos riscos invocados pelo Governo para travar a providência cautelar intentada pela Plataforma Algarve Livre de Petróleo.



O Ministério do Mar argumentava que a suspensão dos trabalhos "põe em causa a própria possibilidade de execução do contrato, abrindo o caminho para a efectivação da responsabilidade contratual por tal incumprimento".



Ou seja, o Governo admitia que o consórcio Galp/Eni podia vir a pedir uma indemnização ao Estado caso a suspensão do arranque dos trabalhos compromete-se a própria licença. Isto, porque a licença caducaria caso os trabalhos de prospecção não arrancassem até dia 15 de Janeiro de 2019. E esse perigo era, no entender do Executivo, muito elevado.



"A suspensão da execução da sondagem de pesquisa (...) por todo o período de tempo necessário ao julgamento da acção principal (que será seguramente prolongado) determinaria, com grande probabilidade, a impossibilidade de a actividade de prospecção se vir a realizar", argumentava o Ministério do Mar num recurso que viria a ser indeferido pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé.



INDEMINIZAÇÃO PODE CUSTAR MUITO MAIS DO QUE O MONTANTE QUE O GOVERNO TEM PARA AUMENTAR A FUNÇÃO PÚBLICA EM 2019



No recurso judicial, o Ministério do Mar estimava em 14 milhões o investimento feito pela Galp/Eni "no planeamento e na preparação da sondagem", nomeadamente na "preparação da base logística, aluguer de equipamentos e serviços especializados contratualizados".



No entanto, ao Expresso, o então secretário de Estado da Energia Jorge Seguro Sanchez admitia em Janeiro deste ano que o consórcio Galp/Eni teria gasto ao longo de dez anos cerca de 76 milhões de euros. Um valor que pode vir a ser reclamado ao Estado e que, para se ter uma ideia, é bastante superior ao montante (de 50 milhões de euros) que Mário Centeno tem dito ser o máximo que o Estado terá em 2019 para aumentar todos os funcionários da Administração Pública.



Há um mês, quando questionada pela SÁBADO pelas consequências da suspensão dos trabalhos de prospecção, a Galp não quantificava o investimento já feito, mas elencava os gastos feitos no projecto.



"Contabilizados, estão os montantes investidos no desenvolvimento do extenso plano de trabalhos ao qual o consórcio se encontra vinculado com o Estado português, no âmbito do contrato de concessão, dos quais o poço de exploração conhecido por Santola 1X é o corolário. Os trabalhos concretizados desde essa data incluíram: Campanhas de sísmica 2D – evolução e análise da bacia; Campanhas de sísmica 3D – dois levantamentos; Estudos de avaliação geológica e geofísica; Estudos de caracterização, localização e preparação do poço; Estudos de caracterização ambiental e dezenas de estudos exigidos no âmbito dos diversos pedidos de licenças e autorizações", notava na altura fonte oficial da Galp.



No final de Setembro, a Galp ainda não tinha uma decisão fechada sobre o assunto. "É uma avaliação que terá de ser feita uma vez conhecida a decisão judicial definitiva sobre o processo", dizia na altura fonte oficial da empresa à SÁBADO.



Esta segunda-feira, em nota enviada às redacções, a Galp anunciou "a decisão de abandonar o projecto de exploração de fronteira na bacia do Alentejo".



"Apesar de lamentarmos a impossibilidade de avaliar o potencial de recursos offshore do país, as condições existentes tornaram objectivamente impossível prosseguir as actividades de exploração", lê-se na mesma nota que recusava mais esclarecimentos "dada a existência de diversos processos judiciais em curso sobre este assunto".