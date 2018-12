O secretário de Estado da Energia, diz ter as mãos cheias com a pasta que actualmente ocupa. Garante ainda que a ERSE é uma entidade "independente" do Governo.

O socialista João Galamba faz parte do governo há dois meses, como secretário de Estado da Energia. Admite ainda ter muito que aprender e trabalho para realizar, mas mostra-se confiante. Admite ainda continuar no Twitter, só que agora de forma passiva.



Sobre os objectivos do ministério que integra, Galamba afirma que os dois principais objectivos do primeiro semestre de 2019 são "os leilões de capacidade fotovoltaica e desbloquear os pedidos de sobreequipamento" de parques eólicos. "Essas duas iniciativas na produção de electricidade estarão feitas até ao final da legislatura", garante ao jornal Expresso.



O socialista lembra ainda que "não se faz uma transição energética desta magnitude de costas voltadas ou em conflito permanente com o sector" e garante que a "obrigação do Governo é governar de acordo com o interesse público".



Galamba informa ainda que a "Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) está a fazer um levantamento com a REN e a EDP Distribuição para identificação das zonas do país onde haverá capacidade" para implementar novas regras.



O governante assegura ainda que a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos é independente e que o facto de a administração ser nomeada pelo Governo não a torna vulnerável a interferências políticas. "A autonomia e a independência do regulador está assegurada", garante Galamba.



Questionado sobre as suas ambições políticas, assegura que as mesmas "são muito modestas". Diz ainda que o seu objectivo para já "é fazer um excelente trabalho, na medida do possível, como secretário de Estado da Energia. Não tenho mais nenhuma ambição neste momento. É uma área suficientemente grande e complexa para me cingir apenas a ela".



O ex-porta-voz do Partido Socialista garante ainda que não acha difícil ser actualmente uma voz menos activa e considera ainda que é natural que haja "um maior resguardo e que não se tenha uma participação tão intensa no espaço público" quando se assumem funções governativas.



Questionado pelo semanário se tem saudades de utilizar a rede social Twitter - onde era bastante activo e a última publicação data de 13 de Outubro -, a resposta é: "Eu continuo no Twitter, só não participo ativamente. Participo passivamente".