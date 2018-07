Uma funcionária do Ministério da Administração Interna (MAI) foi condenada em Abril de 2018 a dois anos e três meses de prisão com pena suspensa por dois crimes de abuso de poder, um crime de participação económica em negócio e um crime de falsificação de documento na sua forma qualificada por ter ajudado na viciação de contratos públicos. Três meses depois, Luísa Sá Gomes foi promovida a directora de serviços, na área do planeamento orçamental, no Ministério da Agricultura, devido à sua "reconhecida experiência" e "competência técnica e aptidão".Apesar de não haver nenhuma especificidade que diga que é ilegal um funcionário público condenado judicialmente ocupar um cargo dirigente, Paulo Veiga e Moura, especialista em Direito Administrativo, explica ao jornal Expresso o colectivo de juízes decidiu, inclusivamente, não aplicar a pena acessória de proibição do exercício de funções públicas, que tinha sido pedida pelo Ministério Público. No entanto, o jurista considera que "deve haver um processo disciplinar que reflicta a gravidade da conduta" e que se devia ter verificado uma suspensão, pelo menos. "Seria a pena mínima", diz Paulo Veiga e Moura."Na função pública, um dirigente tem de ser o mais impoluto dos funcionários, não podem impender sobre ele suspeitas", considera o jurista, quando confrontado com a declaração da advogada de Luísa Sá Gomes que sublinhou que recorreu da condenação para o Tribunal da Relação de Lisboa.Não foi aberto qualquer inquérito à actuação de Luísa Sá Gomes por parte da Inspecção-Geral da Administração Interna (IGAI). Em declarações ao semanário, a inspectora-geral, Margarida Blasco, justificou isso com o facto de se tratar de uma funcionária sem vínculo ao MAI, a tutela na qual a IGAI actua, apesar de os crimes terem aí sido cometidos.

O caso judicial remonta a 2014, quando Luísa Sá Gomes era directora do Departamento Jurídico e de Contratação Pública da Direcção-Geral de Infraestruturas e Equipamentos, do MAI. O tribunal concluiu que a jurista foi cúmplice de João Alberto Correia, antigo director-geral e principal arguido no processo-crime, condenado a sete anos de prisão, em várias ilegalidades relacionadas com a contratação de obras e serviços pelo MAI, explica o jornal Expresso.