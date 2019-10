ePaper ou encontre-o nas bancas a 09 de outubro de 2019.

De madrugada, um amigo ligou-lhes para o Hotel do Mar, em Sesimbra: "Diogo, a tropa está na rua". Diogo e Maria José (Mizé para os amigos e família) saíram a correr para irem ter com os filhos que estavam em Lisboa. Quando chegaram à ponte sobre o Tejo, um tanque já barrava a passagem, mas ainda conseguiram passar.Os quatro eram muito novos quando se deu o 25 de Abril. Combinaram que ao jantar e nos funs de semana conversariam sobre tudo menos política. Por isso, riram-se muito quando uma Filipa com "5 ou 6 anos" perguntou: "Lá na escola disseram-me que o pai era o Freitas do Amaral do CDS, é verdade?". Era.