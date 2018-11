Francisco Louçã usa Toy Story para falar da ambição do Bloco

"Para o infinito e mais além". É a frase do astronauta de Toy Story que Francisco Louçã confessou ter visto há pouco tempo com as netas. "E ste BE é mais humilde, mas sabemos para onde vamos", disse o fundador do partido, que não se referiu nunca directamente à ida ou não do BE para um governo com o PS depois das eleições de 2019.

Louçã preferiu usar o seu discurso na XI Convenção do Bloco de Esquerda para apresentar o partido como uma "garantia de segurança" num mundo dominado por fake news e líderes populistas como Trump ou Bolsonaro.

"Os rufias tomaram conta da direita e são aplaudidos pelos milionários", apontou o fundador do BE, que diz que as fake news não são novidade, "existem há 200 anos" e até deu o exemplo de como o Sun de Nova Iorque se tornou no jornal mais lido depois de em 1835 ter inventado uma notícia sobre "gigantescos homens-morcego" avistados na lua por um poderoso telescópio.

Para Francisco Louçã, o que mudou foi que "agora, a política suja está por todo o lado" e ajuda a disseminar o medo. "E como vencemos o medo? a minha resposta é: garantimos segurança", respondeu o antigo líder bloquista, que diz que "o BE é a garantia de segurança nos compromissos".

"Há mais de 20 anos que quem trabalha não podia dizer 'ganhámos'", afirmou, defendendo a ideia de que foram os acordos à esquerda que alcançaram essas conquistas.

Mas Louçã diz que o BE não é só a "garantia de segurança" do cumprimento de promessas, é "a segurança contra o imenso partido da corrupção". E nem teme os que possam ver moralismo neste discurso contra os corruptos.

"Se querem chamar moralismo à exigência de que ministro e secretário de Estado não roubem os dinheiros públicos, chamem-nos moralistas", lançou.

O discurso terminou com uma ovação de pé, que só não levantou a pequena secção da sala do Pavilhão do Casal Vistoso onde estão sentados os representantes da lista M, que se apresenta como "o Bloco que não se encosta", criticando o apoio bloquista ao Governo de António Costa.