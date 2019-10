Numa auditoria à gestão da Câmara Municipal de Almada no período de 2014 a 2016, a Inspecção-Geral das Finanças (IGF) encontrou "despesas ilegais" no valor de 1,6 milhões de euros. Estas despesas foram feitas enquanto a autarquia pertencia ao PCP e era liderada por Joaquim Judas. A CDU de Almada afirma que "há diferentes interpretações" sobre a aplicação da lei e que as acusações de ilegalidade são "excessivas".Segundo os inspetores da IGF, existem "diversas irregularidades e insuficiências de natureza administrativa, bem como indícios de infrações de natureza penal e financeira" na gestão da Câmara Municipal de Almada entre os anos de 2014 e 2016, com base nos contratos analisados, refere o jornal Público . O organismo das Finanças vai agora enviar as conclusões da auditoria para o Ministério Público como para o Tribunal de Contas.Dos contratos analisados, em "54% dos procedimentos por ajuste directo", "o convite só foi dirigido a uma entidade". O ajuste direto foi mesmo a forma de contratação mais utilizada pelo município, totalizando 85% dos processos. O concurso público foi utilizado em 27 empreitadas (15%) da autarquia naquele período.Entre os problemas destacados no relatório encontram-se alguns resultantes da utilização de sistemas informáticos obsoletos, mas também problemas de procedimentos e controlo interno. O caso que tem sido mais utilizado para ilustrar as irregularidades detetadas prende-se com a compra de relógios e telemóveis por parte da autarquia para oferecer aos trabalhadores com mais de 25 anos de casa. Em relação a estes contratos, a IGF fala em ilegalidades por não terem sido acautelados "os princípios de interesse público e de legalidade" que tornam a despesa associada, de 163 mil euros, ilegal.A CDU, em comunicado, refere que é abusivo considerar esta prática ilegal, já que se trata de "uma decisão de pura gestão política". E relativamente às "desconformidades", cita o próprio relatório para lembrar que há "diferentes interpretações das normas legais aplicáveis às autarquias locais e que tal poderá ter conduzido e determinado a existência de algumas das desconformidades identificadas". E lembra que nunca no relatório da auditoria é referida a suspeita de corrupção.As responsabilidades irão recair sobre os chefes de departamento e não sobre os então eleitos locais, esclarece a auditoria, citada pelo diário.