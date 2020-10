Fiscais das secretas suspeitos de crimes

Chama-se Abílio Morgado, tem 58 anos, é licenciado em Direito pela Universidade Católica e desempenhou durante cerca de 20 anos altos cargos em quatro governos liderados pelo PSD e em duas presidências da República. Foi assessor, chefe de gabinete, secretário de Estado da Defesa e da Administração Educativa, consultor para assuntos de Segurança Nacional do Presidente Cavaco Silva e secretário do Conselho de Estado. Sócio do escritório de Lisboa MVA Advogados, onde continua a exercer, foi escolhido pelo Parlamento por voto secreto de 2/3 dos deputados (à segunda votação), em dezembro de 2017, para presidir durante quatro anos ao Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa (CFSIRP).





São precisamente as funções que exerce neste último cargo e o que poderá eventualmente ter feito de ilegal com documentos ou informações classificadas que tornou Morgado num dos principais suspeitos num inquérito sob investigação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e da Polícia Judiciária (PJ).



Leia toda da história na Edição 859, de 15 de outubro de 2020