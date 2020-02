Vai caber ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, decidir se o projeto de lei do Chega que propõe o agravamento de penas para os crimes de abuso sexual de crianças e uma pena acessória de castração química, será debatido em plenário na próxima sexta-feira.A Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias considerou que o projeto de lei do Chega que propõe o agravamento de penas para os crimes de abuso sexual de crianças e uma pena acessória de castração química "não preenche os requisitos do ponto de vista constitucional", mas sublinham que cabe ao Presidente da Assembleia da República decidir se deve subir ou não a plenário, avança o jornal Expresso Votaram a favor do parecer o PS, PCP e a deputada não-inscrita Joacine Katar Moreira, abstiveram-se PSD e PAN e votaram contra BE, CDS e Chega, revelou o deputado comunista António Filipe na sua página de Facebook.Anteriormente, o presidente da Assembleia da República disse ter dúvidas, mas admitiu o diploma com o argumento de que o texto não versa só a matéria que considera violar a Constituição, passível de ser alterada, mas também outras, relativas, por exemplo, ao agravamento de penas para crimes de abuso sexual de menores.O deputado único do Chega, André Ventura, afirmou que iria pedir uma "reunião de emergência" ao presidente da Assembleia da República se o diploma que prevê a castração química para agressores sexuais de menores não fosse discutido em plenário. O deputado André Ventura acusou os partidos de "conluio antidemocrático", uma vez que esta decisão da conferência de líderes foi tomada numa reunião para a qual o Chega não foi convocado.Em 12 de fevereiro, numa reunião da Comissão de Assuntos Constitucionais, todos os partidos com representação parlamentar, do Bloco de Esquerda ao CDS-PP, consideraram inconstitucional o projeto de lei do Chega que agrava as penas por crimes de abuso sexual de crianças, incluindo a pena de castração química.Os deputados optaram, no final, por concluir que o projeto poderia ser debatido em plenário, apesar de dúvidas por alegada violação do princípio constitucional do respeito pela dignidade humana.De acordo com o projeto do Chega, "é punido com a pena acessória de castração química" quem reincidir na prática de ato sexual com menores de 14 anos.A castração química como forma de punição de agressores sexuais, a qualquer culpado de crimes de natureza sexual cometidos sobre menores de 16 anos, era uma das propostas eleitorais do Chega.