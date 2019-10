O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, afirmou hoje que, em breve, levará à conferência de líderes um programa de iniciativas para toda a legislatura com medidas de combate às alterações climáticas.Ferro Rodrigues transmitiu esta sua prioridade no seu discurso em plenário, logo depois de ter sido reeleito presidente da Assembleia da República com 178 votos favoráveis, 44 em branco e oito nulos.Na sua intervenção, Ferro Rodrigues prometeu que, nesta nova legislatura, a Assembleia da República "terá uma palavra a dizer" sobre o tema da emergência climática."No plano legislativo, naturalmente, mas também na mobilização da sociedade portuguesa para este que é, sem dúvida, o grande desafio do nosso tempo. Oportunamente levarei à apreciação da conferência de líderes e em diálogo com a Comissão Parlamentar competente, um programa de iniciativas sobre este tema para toda a legislatura", declarou.Ferro Rodrigues considerou uma prioridade a questão climática e sustentou que há atualmente "um grande consenso" na sociedade portuguesa em torno da urgência do combate às alterações climáticas.Depois, o presidente da Assembleia da República citou Albert Camus: "Cada geração sente-se condenada a refazer o mundo. No entanto, a minha geração sabe que não irá refazer o mundo. A sua tarefa é porventura ainda maior. Ela consiste em impedir que o mundo se desfaça", leu no seu discurso.Para Ferro Rodrigues existe mesmo "uma ameaça climática"."Falamos de uma ameaça existencial. Não se trata aqui de um assunto de mera orgânica governamental. É uma causa que a todos diz respeito para a qual todos estamos convocados", salientou o antigo líder do PS entre 2002 e 2004.