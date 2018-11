O fundador do Bloco de Esquerda Fernando Rosas alertou, durante uma internveção na XI Convenção Nacional do Bloco de Esquerda para o perigo que constitui o "esvaziar da luta", ecoando críticas dos que acusam o Bloco de se ter encostado ao poder. No entanto, historiador afirmou apoiar a Moção A, a moção maioritária e que apoia Catarina Martins.

Rosas considera que a principal tarefa do Bloco é "estar na luta". "Estar na luta com as mulheres contra a discriminação por questões de género. Estar na luta dos moradores contra os despejos e especulação imobiliária. Estar na luta pela nacionalização dos sectores estratégicos da economia. Estar na luta contra a guerra, contra a extrema-direita, pelo socialismo e pela paz".

"Não devemos estar na luta só porque isso é justo e porque servir o povo é o nosso lado da barricada neste mundo bipolarizado, mas porque é dessa intervenção na luta que depende tudo o resto."