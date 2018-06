João Costa, secretário de Estado da Educação, justificou a necessidade de requisitar serviços mínimos para a paralisação, que irá continuar no mês de Julho, quando decorre a 2.ª fase dos exames, iniciada esta segunda-feira.O secretário de Estado da Educação defendeu, no Fórum TSF, que é impensável haver "um único aluno com notas por atribuir à data da publicação das pautas" (principalmente em anos em que os alunos têm exames) já que isso poderá pôr em causa "o acesso ao Ensino Superior e a segunda fase de exames", sendo por isso "pertinente solicitar os serviços mínimos", explicou.Mário Nogueira, o secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), acusou o Ministério da Educação de se contradizer, dizendo que o ministro Tiago Brandão Rodrigues afastou a hipótese de aplicar serviços mínimos.

"Foi o senhor ministro que, insistentemente - e até sentindo-se injustamente pressionado pela nossa pergunta -, que assumiu que as avaliações, ao contrário dos exames, não têm serviços mínimos porque não são necessidades sociais impreteríveis, uma vez que uma reunião de avaliação pode sempre ser remarcada", esclareceu o secretário-geral da Fenprof, no Fórum TSF.