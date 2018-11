O BE deve ou não ir para o governo? Tem sido muito à volta desta pergunta que se tem feito o debate da XI Convenção do Bloco de Esquerda. Se Catarina Martins abre a porta à possibilidade, Luís Fazenda deixa claro que os constrangimentos das políticas europeias tornam difícil a relação com o PS e podem mesmo impedir um casamento.

Fazenda pegou, aliás, na imagem usada por António Costa, quando disse que a relação com o BE "não dá para casa", para deixar claro os limites de um compromisso mais profundo com os socialistas.

"Para nós não faz sentido casar com o Eurogrupo", defendeu o histórico fundador do partido, frisando que as regras do Tratado Europeu e o programa político assumido pelo Eurogrupo e a Comissão Europeia em torno das "reformas estruturais" representa uma fractura que torna difícil "casar" com um governo do PS.

Para Luís Fazenda, é importante lembrar que "à direita não há grande questiúncula" sobre as regras orçamentais europeias, mas que isso não é verdade na esquerda o especto político. "À esquerda nós temos um debate sobre isso", vincou, recordando a forma como "as imposições do Tratado Orçamental dificultaram sobremaneira o investimento público".