Maria Luís Albuquerque questionou a estratégia política. Duarte Marques disse que não volta a aceitar convites. Marco António propôs uma reforma do sistema político. Ninguém reconheceu o erro.

A reunião da bancada do PSD desta quinta-feira tinha um ponto central na agenda: definir a melhor forma de lidar com os casos de falsas presenças e votações feitas por terceiros. Fernando Negrão queria sair com alterações ao regulamento interno do PSD, mas o momento serviu apenas de arranque para uma discussão que os deputados querem que não se fique por uma questão interna.



Em quase duas horas de debate, houve quem pedisse desculpas pelo "incómodo" que possa ter causado por estar envolvido nestas polémicas. E houve até vários que acham que a melhor forma de o PSD lidar com o embaraço destes casos é apresentar uma reforma do Parlamento e do sistema político.



Mas em nenhum momento os envolvidos que usaram da palavra na reunião assumiu de forma inequívoca como erro o dar a sua palavra-passe para que outros marcassem presença ou votassem em seu lugar. Mais: pelo menos um deputado garantiu aos colegas que podiam estar descansados, que não iria denunciar quem marcou presença em seu nome num dia em que esteve ausente.



A fuga para a frente



Fernando Negrão queria pôr os deputados a discutir novas regras internas para apertar a malha aos faltosos, consciente de que, lá fora, "ninguém percebe isto".



Mas a discussão não chegou a entrar em muito pormenor. Negrão ainda propôs, quase no final, uma mudança ao regulamento. Mas rapidamente ficou decidido que não havia condições para votar já uma mudança. E esse debate ficou adiado para Janeiro.



Em vez disso, a posição dominante foi a de que a melhor forma de ultrapassar os casos que afectam a imagem do PSD será propor uma grande reforma do sistema político, até para evitar a ideia de que estes comportamentos são exclusivos dos sociais-democratas, como, em certa medida, Carlos César e Assunção Cristas quiseram dar a entender com as declarações que fizeram.



Marco António Costa foi o primeiro a dar essa ideia. E até referiu a forma como o excesso de plenários e a obrigatoriedade de presença nessas reuniões faz com que muitas vezes os deputados fiquem "reduzidos ao papel de figurantes".



Para Marco António, esta é uma grande oportunidade para reformar o sistema político e o Parlamento.



Carlos Abreu Amorim aproveitou o mote e lembrou o trabalho que em tempos fez num "grupo que não era secreto, mas era mistério" para debater a reforma do sistema eleitoral.



Abreu Amorim vincou que há estudos que estão feitos no partido sobre temas como a redução do número de deputados, a criação de círculos uninominais e o voto preferencial.



Carlos Abreu Amorim defendeu que há "um vendaval de populismo" e o PSD está "a parar o vento com as mãos".



"Não é por acaso que o Dr. César fez figura de hiena a tentar morder o que pensava ser o PSD ferido", disse Abreu Amorim, que acha que há um ataque ao PSD e o partido deve "jogar um bocadinho à defesa".



Maria Luís Albuquerque interveio, aliás, para defender ser "um erro do ponto de vista político" deixar passar para fora a ideia de que a reunião era para discutir o regulamento interno do PSD, como se o problema não existisse noutras bancadas.



Os pedidos de desculpa e os aplausos



José Silvano, Duarte Marques e Matos Rosa, todos apanhados em casos de falsas presenças, aproveitaram para lamentar os danos causados ao partido, mas as intervenções estiveram longe de constituir um mea culpa.



Duarte Marques pediu desculpa, mas defendeu que o PSD devia exigir ao presidente da Assembleia da República que dê a cara pelo Parlamento. E sugeriu seguir as regras do Parlamento Europeu, que não faz a verificação de presença em plenário, mas pela assinatura de um livro à entrada.



"Passa mais por nós, sermos mais exigentes, mas também sermos mais cuidadosos", disse o deputado, que deixou como desabafo o anúncio debate vai deixar de aceitar convites para dias com sessões plenárias.



Uma ideia que foi prontamente rejeitada por Negrão, que lembrou a importância do trabalho parlamentar fora da Assembleia. "Peço encarecidamente que não cedamos a esse tipo de pressão", recomendou aos deputados.



Na sua intervenção, José Silvano admitiu que o comportamento dos deputados nos casos de presenças "não é bonito" e disse ter esperanças de que o seu envolvimento nesta polémica possa vir a ser esclarecido pela Justiça.



Enquanto isso não acontece, Silvano defende que será boa ideia discutir se é compatível ou não com estar no Parlamento com ter cargos políticos "a tempo inteiro praticamente".



"Se não for, então não se escolhe deputados para certas funções", observou, alinhando na ideia de uma reforma de todo o sistema.



Matos Rosa, antigo secretário-geral de Passos Coelho, falou para agradecer a Fernando Negrão a forma como geriu a situação. E até deu uma ideia para ultrapassar o problema levantado pelo Tribunal de Contas de os subsídios de deslocação pagos aos deputados não estarem a ser tributados: os serviços voltarem a enviar um descritivo para os deputados assinarem e devolverem para o Fisco ter conhecimento dos montantes.



Defensor da tese de que esta é uma oportunidade para fazer uma reforma completa do Parlamento, Matos Rosa apontou o dedo à perseguição feita pelos jornalistas e pediu desculpa aos colegas de bancada.



"Matos Rosa, eu tenho-o por um homem sério e um homem bom. Peço-lhe encarecidamente que nunca mais me peça desculpa", reagiu Fernando Negrão, provocando o aplauso dos presentes.



Durante a reunião, Fernando Negrão defendeu a ideia de que o PSD não pode empurrar com a barriga este assunto e que "não fazer nada era o PSD a oferecer muito pouco aos portugueses".



"O nosso regulamento está ultrapassado e não prevê este tipo de situações, nomeadamente a questão das faltas, e não prevê sanções", notou, sublinhando que " alguns comportamentos generalizaram-se e tomamo-os como correctos, mas não estão correctos".



Teresa Morais trouxe também à discussão a necessidade de introduzir transparência no sistema de remuneração dos deputados, admitindo que o acumular de abonos e senhas de presença torna difícil aos próprios perceber quanto ganham e mais ainda explicá-lo aos cidadãos.



As propostas de Negrão



Fernando Negrão propôs introduzir uma alínea no regulamento para deixar claro que a marcação de presenças e votação é "um acto de natureza pessoal e intransmissível" e criar uma regra que faça com que o deputado tenha de pedir a suspensão à sexta falta não justificada por legislatura. Uma regra que suscitou dúvidas entre os deputados, porque o Regimento da Assembleia já diz que se perde o mandato com quatro faltas injustificadas por sessão legislativa.



Sem quórum para aprovar já novas regras, que teriam de ser votadas por uma maioria de pus terços, Negrão anunciou uma nova reunião em Janeiro para debater estes temas.



Cá fora, Negrão disse aos jornalistas que a reunião "serviu de facto, [para fazer pedagogia]" aos deputados, mas também para lembrar que "o trabalho dos deputados não se esgota nos plenários e nas comissões".



"O rigor é fundamental e não pode haver desculpas", assumiu aos microfones, garantindo que vai trabalhar para que haja um novo regulamento interno, que imponha "exigência e rigor" e estabeleça sanções a quem prevaricar.



"Em Janeiro ficará definido o novo regulamento interno", prometeu.