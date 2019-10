O voto das comunidades portuguesas no estrangeiro para as legislativas foi afetado pela falta de informação e por problemas com os boletins, disse esta quarta-feira à Lusa o presidente do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas ( CPCCP ).O presidente do CPCCP, Flávio Martins, que falou em nome pessoal, esclareceu que foram as comunidades fora do círculo europeu que mais problemas relataram."Parece-me que há um problema muito mais rave fora da Europa do que nesse círculo. Em vários países os correios não funcionam e os boletins de voto simplesmente não chegaram, ou se chegaram, as pessoas não tinham como os remeter", afirmou.Como exemplo, Flávio Martins referiu portugueses a viver em países africanos, como Namíbia, África do Sul, em Angola e Moçambique, que reclamaram de não terem recebido os boletins de voto."Outro caso muito peculiar é o da Venezuela, que tem o sistema dos correios em colapso e, até terça-feira, apenas cerca de quatro votos é que tinham conseguido chegar até Lisboa, remetidos desse país sul-americano", afirmou à agência Lusa o português que vive no Brasil.Também o presidente do CPCCP passou por problemas para conseguir exercer o seu voto, tendo visto o seu boletim ser devolvido para a sua morada no último dia em que poderia enviar o envelope para Portugal."Um outro problema é que em diversos lugares, inclusive aqui no Brasil, e chegou a acontecer mesmo comigo, nós colocámos os boletins de voto nos correios e dias depois recebemos os boletins de volta nas nossas casas", detalhou.Flávio Martins presume que o problema se tenha devido às diferenças no formato dos envelopes, e na forma de leitura da correspondência, que varia de país para país.Outra adversidade apontada pelo líder do CPCCP foi a falta de informação de que o boletim de voto já se encontrava pago pelo Estado português, o que gerou dificuldades, quer junto dos correios, quer dos cidadãos."Em alguns países, fora da Europa, as pessoas estavam com dificuldades em entregar o boletim nos correios. Os correios não entendiam que se tratava de um porte (previamente) pago. (...) Talvez muitos emigrantes não tenham sido alertados que o porte era gratuito, porque até então sabíamos que os votos precisavam de ser pagos, com selos, por exemplo. Muitos nunca quiseram votar por conta disso (gastos)", disse.O responsável do CPCCP acrescentou que "muitas pessoas nunca votaram" e desconheciam o novo processo, à semelhança de parentes seus, que "receberam a carta com o boletim", mas "não sabiam o que era"."Acharam que era até algum problema fiscal, relacionado com alguma dívida ou algum tipo de cobrança vinda de Portugal. Depois é que viram do que se tratava. Ou seja, muitos nem sabiam o que estavam a receber em suas casas. Muitas pessoas até devem ter deitado o documento fora", contou.Já dentro da Europa, uma das adversidades apontadas pelo português a viver no Rio de Janeiro foi o facto de muitos boletins estarem redigidos em francês."Outro problema, este mais concentrado na Europa, é que estava tudo escrito em francês, e tirando a França, Bélgica e Luxemburgo, as pessoas dos outros países não são obrigados a saber francês. Tenho escutado que em alguns países isso foi realmente uma dificuldade nas comunidades que vivem na Europa", apontou Flávio Martins.Contudo, e apesar dos obstáculos que, de acordo com o presidente do CPCCP, poderão ter causado uma menor participação do que a esperada, Flávio Martins faz uma avaliação "extremamente positiva" do processo."Apesar dos problemas que relatei, a avaliação pessoal que eu faço é extremamente positiva, porque tenho a certeza de que devemos quintuplicar o número de boletins de voto que chegarão a Lisboa, o que, convenhamos, já é muita coisa. Trata-se de uma manifestação importante do interesse das comunidades", frisou.Flávio Martins admitiu que o processo "poderia ter sido muito mais efetivo", salientando: "Nós alertámos, desde o início do ano, e não fomos ouvidos".O presidente do CPCCP acredita que o número de votos na emigração poderá chegar aos 160 mil.No entanto, o CPCCP vai realizar, em 19 deste mês, uma avaliação de todo o processo das legislativas.