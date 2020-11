ePaper ou encontre-o nas bancas a 05 de novembro de 2020.

Quando o nome de Vítor Aguiar e Silva foi anunciado como o académico distinguido com o Prémio Camões de 2020, um antigo aluno e ex-docente de Coimbra escreveu um texto no Facebook em que questionava "o perfil humanista" descrito pela ministra da Cultura, Graça Fonseca, nomeadamente pela colaboração de Aguiar e Silva com a PIDE "na denúncia dos estudantes da sua própria Faculdade" durante a Crise Académica de 1969.conta-lhe na edição, nas bancas a 5 de novembro, o papel que assumiu o novo Prémio Camões nos acontecimentos que fizeram cair um ministro da Educação já durante o marcelismo. E Aguiar e Silva explicou, por email, que "é falso" ter "prestado um 'testemunho' à PIDE": "Nunca tive quaisquer contactos, de modo direto ou indireto, com a PIDE."