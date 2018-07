O edifício que esteve na origem da polémica com o vereador da Câmara de Lisboa pelo Bloco de Esquerda Ricardo Robles foi vandalizado. "Aqui podia morar gente, ass Robles" e o símbolo do Bloco de Esquerda foram as mensagens pintadas este sábado no edifício de Alfama que pertence a Ricardo Robles e à irmã e que chegou a estar à venda por 5,7 milhões de euros.O acto de vandalismo aconteceu a seguir ao almoço, quando alguém inscreveu nas paredes azuis do prédio renovado o slogan que o Bloco tem usado em cartazes que coloca junto a edifícios devolutos ou desocupados da capital. As imagens do resultado foram partilhadas nas redes sociais.