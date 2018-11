A sessão de abertura da Convenção do BE era dedicada a Itália, mas os discursos foram bem além do que se passa no país de Matteo Salvini. No Bloco, está a levar-se a sério o que os oradores da noite apelidaram de neo-fascismo. Nele cabem Salvini, Órban, Trump e Bolsonaro e um fenómeno que, acreditam os bloquistas, não pode ser ignorado. Mas houve também auto-crítica e soluções que vão da luta feminista à resistência activa como a que está a ser feita pela Esquerda Italiana, que comprou um barco para salvar no Mediterrâneo os migrantes em risco.

"Alertar para os perigos do crescimento do fascismo não é um exagero, é uma obrigação", defendeu Marisa Matias, que assumiu a necessidade de a própria esquerda analisar os erros que cometeu e abriram caminho ao crescimento da extrema-direita. "Precisamos de estar presentes, de conhecer os problemas concretos e propor soluções", afirmou a eurodeputada bloquista, sem entrar na análise do que considera terem sido as falhas da esquerda.

Luís Fazenda, um dos fundadores do BE, reconheceu que "certamente que as esquerdas cometeram muitos erros", mas argumentou que "nada terá pesado mais do que décadas de social-democracia como gestora do capitalismo".

Antes, o histórico bloquista Fernando Rosas, tinha falado na importância de a esquerda "não repetir os erros do passado", mas a alusão dizia respeito às falhas no combate ao fascismo nos anos 30.

Erasmo Palazzotto, deputado da Esquerda Italiana, foi um pouco mais longe e argumentou que está na hora de passar da reflexão à acção no campo da esquerda. O deputado que passou o último mês no Mediterrâneo, diz que está na hora de a esquerda deixar de, "como fez durante muito tempo a esquerda italiana, fazer a sociologia do desespero, para andar ali onde estão os problemas". Para Palazzotto, a solução está em partir para o terreno e organizar formas concretas de resistência, porque "uma minoria organizada pode transformar-se numa maioria".

"Se os governos fazem políticas destas capazes de matar as pessoas, a esquerda deve estar aí a salvar essas pessoas", defendeu, depois de a eurodeputada da Refundação Comunista e do Poder ao Povo Eleonora Forenza ter apresentado movimento internacional feminista como "o mais poderoso antídoto" contra a extrema-direita.

"O programa da extrema-direita é muito claro é uma sociedade branca, patriarcal e heterossexual", acrescentou Marisa Matias, que acha que a chave está na "unidade na acção e na diversidade", indo a todas as lutas, do feminismo ao combate ao racismo, passando pela luta pelos direitos da comunidade LGBTI e pela defesa dos migrantes.

Mas se a auto-crítica entrou nos discursos, os dedos estiveram todos apontados a três culpados: o capitalismo neo-liberal, a União Europeia e a direita conservadora, vistos como cúmplices da chegada desta extrema-direita. "Não só não evitaram o mal maior como lhe abriram a porta grande", acusou Marisa Matias. "A base social que faz com que a onda de extrema-direita se afirme está nas políticas neo-liberais e de austeridade", tinha notado antes Eleonora Forenza.

Em qualquer dos casos, todos concordam que o crescimento da extrema-direita não é um fenómeno que esteja no fim. "O choque vai ser duro", avisou Fazenda, que acha que o combate se deve fazer na "unidade dos democratas sem concessões aos liberais de tipo Macron".

"Penso que nos vamos confrontar com esta direita por muito tempo", previu Palazzotto, aconselhando à esquerda "coragem de pensar para pensar num modelo social para o futuro" do qual fará parte a "robotização do sistema de produção" numa "nova versão do capitalismo".

A sessão acabou ao som do Bella Ciao, um hino de resistência italiano, que serviu de mote ao primeiro dia da Convenção bloquista, que se reúne até domingo no Pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa, sob o lema "Agora, a Esquerda".