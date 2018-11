A Protecção Civil informou que as buscas na pedreira prosseguem mas a expectativa de encontrar desaparecidos deve ser "moderada".

O comandante distrital de Operações de Socorro (CODIS) de Évora afirmou hoje que devem ser "moderadas" as expectativas de encontrar desaparecidos no decorrer das operações na pedreira atingida pelo deslizamento de terras e colapso de estrada em Borba.



"A acessibilidade de veículos e equipamentos aquela pedreira é muito limitada e, por outro lado, a previsão meteorológica para as próximas horas aponta para precipitação", disse José Ribeiro.



O comandante, que falava aos jornalistas no decorrer de uma conferência de imprensa na Câmara de Borba, um dia após ter sido resgatado o corpo do segundo trabalhador, sublinhou que o empenho das diversas entidades envolvidas na operação se "mantém elevado".



"Por todas estas razões eu entendo que devemos moderar as nossas expectativas para o desenvolvimento da operação, não moderamos o empenho, que esse mantém-se elevado, mas nos próximos dias não esperamos grandes desenvolvimentos porque esta concentração do trabalho que estamos a fazer na drenagem vai levar exactamente algum tempo", explicou.



José Ribeiro acrescentou ainda que, nesta altura, as autoridades desconhecem a localização das duas viaturas que foram arrastadas para a pedreira na sequência do colapso da estrada.