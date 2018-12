O Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa não acolheu o pedido de suspensão provisório do caso dos três ex-secretários de Estado e ex-assessor do primeiro-ministro que foram constituídos arguidos pelo crime de recebimento indevido de vantagem. A situação refere-se à aceitação de bilhetes durante o Euro 2016 oferecidos pela Galp, num caso que ficou conhecido de forma coloquial como "Galpgate" e que foi avançado, em primeira-mão, pela SÁBADO.

A 10 de Dezembro, o procurador Pedro Roque, titular dos autos no DIAP de Lisboa, tinha proposto a Rocha Andrade, João Vasconcelos e Jorge Costa Oliveira a suspensão provisória do processo a troco do pagamento de uma coima num valor entre os 600 e os 4.500 euros. Esta sexta-feira, juíza Cláudia Pina recusou esta decisão, como avançou o Observador e confirmou a SÁBADO.



Os secretários-de-Estado terão aceitado viagens de avião e bilhetes para ver jogos da selecção nacional no Euro 2016, em França, durante a fase de grupos e na final, que Portugal venceu. O custo destas ofertas foi de 1.040 euros na fase de grupo e 1.710 euros para a final, por pessoa.

Os quatro responsáveis da Galp que foram constituídos arguidos por terem estendido os convites aos membros do executivo.