Há dois anos, a

@

CamaraLisboa

celebrou a

@

WebSummit

como um exemplo da Lisboa que fazia "pontes, e não muros". Hoje a cidade não pode ficar quieta perante a tentativa de lá dar palco a uma das maiores representantes da xenofobia e do fechamento", disse Rui Tavares no Twitter.



José Manuel Pureza não resistiu mesmo a lançar uma farpa ao primeiro-ministro. " Tenho cá um palpite de que António Costa vai pregar de forma violenta uma moralzinha sobre a presença da Le Pen no Web Summit. Depois irá à sessão de abertura do dito. Pecadilhos...", escreveu no Twitter.



Até ao momento, nem o Governo nem a Câmara de Lisboa se pronunciaram sobre o assunto, apesar de o SOS Racismo já ter exigido que Le Pen seja impedida de ter palco na Web Summit.



"Não podemos dar palco a esta narrativa, nem contribuir para o branqueamento da sua imagem, quanto mais num encontro que se quer globalizado e aberto como este", afirma a organização não governamental num comunicado, que frisa que "racismo não é opinião" e que lamenta o "silêncio" das entidades envolvidas, apesar do apoio público dado ao evento.



De resto, a organização da Web Summit ainda não comentou oficialmente o caso nem deu explicações sobre por que é que o nome de Marine Le Pen chegou a ser retirado da lista de oradores depois das primeiras notícias que davam conta da sua vinda e voltou a aparecer entretanto.



que se esperaria que as pessoas aprendessem a ouvir aquela espécie de fascismo 2.0 em relação ao velho extremismo do seu pai".Reacção idêntica tiveram Rui Tavares, dirigente do Livre, e José Manuel Pureza, deputado do BE, nas redes sociais.