Ministros estavam demitidos enquanto aprovavam o Orçamento do Estado para 2019. Sucessores foram convidados antes do aviso.

No dia 13 de Outubro, o Orçamento do Estado para 2019 foi aprovado num Conselho de Ministros que durou 11 horas e que terminou com uma surpresa para alguns governantes que aceitaram o documento: alguns abandonariam os cargos.



Segundo o jornal Expresso, Azeredo Lopes sabia que a sua posição estava fragilizada e que a saída estava iminente com a polémica de Tancos. Contudo, alguns ministros, como Adalberto Campos Fernandes, Caldeira Cabral e Castro Mendes, souberam que iam deixar de ser governantes à meia-noite. Campos Fernandes, que ocupava a pasta da Saúde, terá ficado furioso.



Castro Mendes garante à mesma fonte que pediu para sair "já há algum tempo". Já Caldeira Cabral tinha frisado numa entrevista à Exame: "As notícias sobre a minha saída foram claramente exageradas. Estamos cá para trabalhar". Acabaria por sair onze dias depois.

Contudo, o Governo sublinha que todos os governantes quiseram sair por iniciativa própria.



O anúncio dos novos ministros aconteceu cerca das onze horas, no domingo, dia 14. Por isso, os convites terão sido feitos aos novos governantes enquanto os antecessores estavam no cargo.