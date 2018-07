O ex-presidente da concelhia de Lisboa do PSD, Mauro Xavier, quer que Teresa Leal Coelho abandone a vereação da Câmara de Lisboa para "dar lugar a outros protagonistas".

Mauro Xavier acha que Teresa Leal Coelho não tem "vocação autárquica". E pede-lhe que se demita do lugar de vereadora da Câmara de Lisboa, numa carta aberta a que a SÁBADO teve acesso.



O ex-presidente da concelhia social-democrata de Lisboa esteve sempre contra a escolha de Leal Coelho como cabeça de lista pelo PSD à Câmara da capital. Mas nove meses depois de Teresa Leal Coelho ter conseguido aquele que foi o pior resultado da história do PSD em

Lisboa, a gota de água que fez Mauro Xavier pedir a demissão da vereadora foram as suas declarações ao Observador criticando a bancada social-democrata na Assembleia Municipal e a concelhia do partido na capital.



"O que me chamou a atenção foi o facto de terem sido as primeiras declarações públicas que fez sobre a cidade. Sendo que, em rigor, nem sequer eram sobre a cidade. Eram sobre o partido que a elegeu", diz Mauro Xavier, que acha que Leal Coelho não está a protagonizar o projecto de que a cidade precisa nem a fazer a oposição que devia a Fernando Medina.



As declarações que levam Mauro Xavier a pedir agora a demissão de Teresa Leal Coelho foram feitas ao Observador a 4 de Julho, o dia em que a concelhia do PSD Lisboa organizava um debate sobre o mega-empreendimento da Câmara para os terrenos da antiga Feira Popular. A estrutura liderada por Paulo Ribeiro - que sucedeu a Mauro Xavier - expressava as maiores dúvidas sobre o projecto contra o qual o PSD votou na Assembleia Municipal, mas cuja co-autoria é reclamada por Teresa Leal Coelho, que terá negociado com Medina sem se coordenar com o PSD Lisboa.



"Tudo indica que tanto a concelhia do PSD como os deputados municipais – senão todos, alguns –, têm uma posição distinta da nossa. Ou seja, a concelhia, e a Assembleia Municipal, estarão de certa forma a fazer oposição à vereação do PSD", disse na altura Leal Coelho.



Nas declarações ao Observador ficava claro que Leal Coelho via a atitude da concelhia e do grupo do PSD na Assembleia Municipal como um boicote ao seu trabalho, que incluiu negociar um rácio de 70-30% entre habitação e escritórios em toda a zona de Entrecampos e garantir a construção de estacionamento na zona.



"Pretendemos fazer política útil e não política fútil", defendeu, explicando que não se vai abster de negociar com Medina se entender que traz benefícios à cidade: "Faremos oposição em todas as matérias que entendemos que devemos fazer oposição, mas não deixaremos de contribuir com soluções que melhorem a cidade de Lisboa." E denunciou a existência, na representação do PSD na Assembleia Municipal de posições "defendendo a suspensão do processo".



No anúncio do debate organizado pela concelhia, lia-se: "A forma como foi apresentado [o projecto], a fraca informação disponibilizada, a pressa com que se encerrou o debate e as dúvidas que surgiram face aos parcos elementos fornecidos, levam-nos a questionar todo este processo e a dar voz àqueles que sentem uma angústia crescente face à iminência do arranque desta operação."



Duas semanas mais tarde, Leal Coelho garante que já falou com o presidente da concelhia, Paulo Ribeiro, e até lhe elogia o "bom trabalho" na promoção do debate sobre o empreendimento.



LEIA AQUI A CARTA NA ÍNTEGRA:



Cara Teresa Leal Coelho,



Espero que estas palavras a encontrem bem.

Escrevo-lhe porque li muito recentemente umas declarações suas sobre Lisboa. O que me chamou a atenção foi o facto de terem sido as primeiras declarações públicas que fez sobre a cidade. Sendo que, em rigor, nem sequer eram sobre a cidade. Eram sobre o partido que a elegeu. E estamos a falar de nove meses. Nove meses depois das eleições autárquicas. Nove meses depois este foi o grande registo que chegou ao conhecimento dos lisboetas. Nem ideias, nem propostas, nem oposição. Só acertos de contas internos. E não estou a ser populista e a referir-me a faltas ou presenças nas sessões de câmara. Estou a falar de trabalho.



Nove meses depois parece evidente que não lhe nasceu qualquer vocação autárquica. Como não tinha nascido aquando da sua última passagem pela vereação. Não leia nestas palavras uma crítica. Pelo contrário. Há pessoas mais talhadas para determinados lugares que outras. Neste caso os lisboetas ficaram já com a ideia de que a Teresa será mais talhada para outros voos e outros objetivos que não a gestão autárquica. Não pode censurar a cidade por isso. Nem tão pouco o mensageiro.



Em circunstâncias normais a coisa podia nem ser notada. Mas estas não são circunstâncias normais. A cidade precisa, mais do que nunca, de liderança, ideias e projecto. E com a curta representação que conseguiu eleger em 2017, diz o bom senso que temos de garantir que cada protagonista, cada eleito, conta de facto.



Em circunstâncias normais, quem não está confortável com o seu papel, deveria afastar-se voluntariamente. Em circunstâncias pouco normais, o "voluntariamente" torna-se em dever. Para com os outros. Aqueles que confiaram em nós e aqueles que deviríamos estar a servir.

Não é política. É bom senso.



Acredito que este período do Verão será o momento ideal para renunciar a um mandato que não chegou a exercer. Não numa lógica de afastamento, mas no sentido de abrir espaço a outros protagonistas, da lista que encabeçou, que possam trazer a dinâmica que Lisboa tanto precisa.



Saudações social democratas,

Mauro Xavier, Ex Presidente do PSD Lisboa