O volume de normas aprovadas nos Orçamentos do Estado não tem parado de crescer. Se no tempo de Durão Barroso, um Orçamento tinha 76 normas, na geringonça já eram 295 e no Orçamento do Estado para 2019 constavam no documento final 430 artigos.

Os números estão compilados no livro "Democracia em Portugal: como evitar o seu declínio" e servem para Paulo Trigo Pereira criticar o que dizer serem "cavaleiros orçamentais", ou seja, "normas que cavalgam em cima do Orçamento do Estado ou porque são meros enunciados programáticos ou porque ultrapassam as competências da Assembleia da República".

Exemplos? As normas que falavam da linha circular do metro de Lisboa ou que regulamentavam os emulomentos a pagar por quem muda de sexo no registo.

Para Trigo Pereira, isto resulta não só da necessidade de dar corpo a promessas feitas por um governo minoritário aos partidos que ajudam a viabilizar o documento, mas também da "competição política entre partidos".

Ora, o antigo deputado e professor de Economia acredita que isto tem riscos.

"A tendência, a manter-se, mostra que se nada for feito haverá deterioração da qualidade dos Orçamentos, porque o tempo que os deputados e as outras instituições têm para analisar a proposta de lei inicial do Governo é muito maior do que o tempo que existe para ler e pensar sobre as propostas de alteração, que muitas vezes são apresentadas e votadas sem qualquer debate público", avisa o autor.

A solução técnica, argumenta, pode ser uma alteração à Lei de Enquadramento Orçamental que "restrinja a possibilidade de cavaleiros orçamentais".

Mas a solução política que Trigo Pereira prefere é o fim das geringonças: "é simples: o Governo ter uma maioria política parlamentar, mesmo em coligação ".