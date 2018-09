Ex-adjunto de gabinete de Ricardo Robles passa a ser deputado municipal independente. O BE passa agora a ter apenas três deputados municipais em Lisboa.

Rui Costa desfiliou-se do BE e, por isso, passa a ser deputado independente na Assembleia Municipal de Lisboa. Mas garante que o divórcio "não será penoso".



"Vou respeitar o programa pelo qual fui eleito. De outra forma estaria a defraudar os eleitores que votaram naquela lista", diz à SÁBADO aquele que foi adjunto de Ricardo Robles até o vereador bloquista se demitir na sequência das notícias sobre a intenção de realizar mais-valias no valor de dois milhões de euros com a venda de um imóvel em Alfama.



Rui Costa já tinha sido militante socialista e foi eleito para órgãos autárquicos no concelho de São Pedro do Sul quer no PS quer no BE, onde era militante há oito anos.



"No PS foi um período mais longo. Entrei em 1996 e sai em pleno consulado Sócrates com cujas políticas não simpatizava", afirma o agora deputado municipal independente que é descrito no BE como "alguém com ideias muito próprias que em alguns momentos divergiu do BE".



À SÁBADO, Rui Costa diz que em causa estiveram divergências em torno da "estratégia de comunicação e do modo de elaborar propostas políticas", mas não quer entrar em pormenores concretos sobre as propostas de que discordou.



"Não é um divórcio litigioso", assegura, garantindo que ainda esta terça-feira votou ao lado dos três deputados municipais que permanecem na bancada bloquista e que essa é uma situação que se deve repetir.



"O BE quer em termos locais quer nacionais tem dado provas de grande vitalidade", elogia Costa, que acha que o partido "tem sido um elemento essencial" nomeadamente "na defesa de minorias".



Apesar disso, "há pequenas questões ditadas por estratégias de comunicação que fazem toda a diferença", defende.



DEPUTADO RECUSOU RENUNCIAR AO MANDATO



Em comunicado, o BE anuncia que " Rui Pedro Costa Lopes, eleito como deputado municipal nas listas do Bloco de Esquerda nas autárquicas de 2017, desvinculou-se do partido por divergência política".



"Tendo em conta esta desvinculação, o deputado recusou renunciar ao mandato que lhe foi conferido pelos votos na lista do Bloco de Esquerda. Assim, Rui Costa passará a ser deputado independente na Assembleia Municipal de Lisboa, deixando de pertencer ao Grupo Municipal do Bloco de Esquerda", lê-se no mesmo comunicado.



No BE desvaloriza-se esta baixa na bancada do BE, uma vez que mesmo que Rui Costa não tenha o mesmo sentido de voto dos deputados bloquistas o PS tem maioria absoluta na Assembleia Municipal de Lisboa.



O BE passa agora a ter apenas três deputados municipais em Lisboa.