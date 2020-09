Ex-candidato a líder sai do CDS

Carlos Meira saiu do CDS e bate com a porta com estrondo. Num post no Facebook, o ex-presidente da concelhia de Viana do Castelo, anuncia a saída do partido onde diz ter conhecido "o pior da sociedade, o pior da natureza humana", menos de dez meses depois de ter sido candidato à liderança centrista, num Congresso em que acabou por apoiar Francisco Rodrigues dos Santos contra João Almeida.

"Numa época em que qualquer um escreve livros, eu não vou escrever um livro, mas quem sabe se um dia não abrirei o livro… infelizmente, foi também na política partidária e no CDS que conheci o pior da sociedade, o pior da natureza humana", escreve Meira, que sai depois de "quase 20 anos de atividade política".

Apesar das críticas, Carlos Meira ressalva que o CDS "foi uma casa" onde conheceu "pessoas fabulosas" e amigos "para a vida". Mas não abre o jogo sobre o que o fez desfiliar-se do partido do qual já quis ser líder, escrevendo apenas que resistiu a quem o quis "comprar" ou "calar" a sua voz.

Contactado pela SÁBADO, recusa fazer qualquer comentário sobre a publicação partilhada na sua página de Facebook.





