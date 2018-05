Um filho médico pode eutanasiar o pai? E pode fazê-lo em casa? O que dizem os projectos de lei que serão discutidos esta tarde no Parlamento

O debate parlamentar da tarde de 29 de Maio terá apenas um tema: a discussão dos quatro projectos de lei sobre eutanásia: do Pessoas-Animais-Natureza (PAN), Partido Socialista (PS), Bloco de Esquerda (BE) e d’Os Verdes. Por ser uma "matéria iminentemente de consciência", o CDS pediu que os deputados votem um a um.



1. Os projectos de lei implicam a instituição do direito à eutanásia?

Não. Os socialistas reconhecem que "não existe um direito jurídico -constitucional à eutanásia activa". O que pretendem é a despenalização do auxílio quando o pedido é da "própria pessoa, maior, em situação de sofrimento extremo, com lesão definitiva ou doença incurável e fatal". Os Verdes defendem a não punição.



2. O que acontece se um doente fica inconsciente?

Na proposta de projecto de lei do PS e do PAN, está claro: se acontecer antes da data marcada, é interrompido, "salvo se o doente recuperar a consciência e mantiver a sua decisão". Mas o Bloco acrescenta que se constar do testamento vital, a morte assistida pode ocorrer.



3. Todos os pedidos são avaliados por um psiquiatra?

O PAN defende que sim. Já o PS e o BE prevêem-no apenas quando o médico tem dúvidas sobre a capacidade da pessoa para solicitar a antecipação da morte ou se é portadora de perturbação psíquica que afecte a capacidade de tomar decisões. Se uma das hipóteses se provar, o processo pára. O PAN sublinha que pessoas "inabilitadas por anomalia psíquica" ou que "padeçam de uma doença de foro mental" devem ser excluídas.



4. O procedimento de morte assistida pode acontecer em casa do doente?

Ou noutro local, "desde que o médico orientador considere que dispõe de condições" (PS e PAN). Podem estar presentes pessoas indicadas pelo doente (PS, BE e PAN).



5. Um filho médico pode ajudar o pai a morrer?

Na prática, não. Dizem os projectos de lei do PS e do Bloco que estão excluídos os médicos e os enfermeiros que, apesar de inscritos nas ordens, beneficiem com essa morte "de modo directo ou indirecto, nomeadamente vantagem patrimonial".



6. Cansado de viver, David Goodall, de 104 anos, foi eutanasiado na Suíça. E na Bélgica e holanda é possível um menor pedi-lo. Isso ocorrerá em Portugal?

Essa é uma discussão que não está a ser feita em Portugal – e o PAN exclui os menores emancipados. Na Holanda, discute-se a possibilidade de estender a morte assistida a idosos saudáveis com mais de 70 anos. E é imposto o limite mínimo de 12 anos aos menores. Na Bélgica, a eutanásia de menores (sem idade mínima) é possível desde 2014.



Saiba mais na SÁBADO n.º 734, nas bancas desde 24 de Maio.