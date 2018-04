O ministro da Saúde revelou que pessoalmente é contra a eutanásia, mas que enquanto governante, agirá sempre "de acordo com o que for o resultado da votação parlamentar e da decisão maioritária dos representantes do povo".

Em entrevista ao Público e à rádio Renascença, Adalberto Campos Fernandes afirmou que os mais próximos sabem da sua crença pessoal. "Quem trabalha comigo e trabalha de perto, sabe que sou desfavorável à legalização da eutanásia, por questões de consciência, por questões individuais e pessoais", frisa. "Mas não confundo o plano político com o plano de obrigação de ministro, de membro do Governo e, naturalmente, de fazer cumprir uma lei que decorrer da opção soberana da Assembleia da República."

O PS apresentou um projecto-lei de legalização da eutanásia e os deputados falaram "informalmente" sobre o assunto com Campos Fernandes. "O ministro não tem de se meter numa matéria que é da competência do Parlamento", considera.

E caso a lei avance e seja implementada, o Serviço Nacional de Saúde "terá de estar" pronto para aplicar a lei, da mesma forma que se adaptou à "Procriação Medicamente Assistida" ou "à Interrupção Voluntária da Gravidez".