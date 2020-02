Eutanásia entra a debate no 38º Congresso do PSD

A discussão da eutanásia foi chamada ao 38º Congresso do PSD pela voz de António Pinheiro Torres, vice-presidente do Movimento pela Vida. O ex-deputado social-democrata defende que o tema, que irá ser abordado no parlamento no próximo dia 20 de fevereiro, deve ser "alargado a todas as camadas da população, o que só pode acontecer através de um referendo nacional" que, segundo o próprio, deve ser o PSD a liderar.

Durante a apresentação da moção "Eutanásia: cuidar e referendar", António Pinheiro Torres destacou ainda as principais questões convocadas a debate, nomeadamente as condições de fim de vida, a existência de cuidados médicos próprios para essas circunstâncias, os direitos que assistem aos doentes no que respeita à sua relação com os tratamentos que lhes são propostos (nomeadamente através do testamento vital) ou a situação de desamparo do cuidador informal, bem como as graves limitações de resposta no Serviço Nacional de Saúde.

"O PSD continua a acompanhar muitas destas questões, tendo contribuído com o seu empenho e voto para a lei dos direitos das pessoas doentes em fim de vida e o estatuto do cuidador informal", lê-se na moção que o próprio salientou durante a sua intervenção.

António Pinheiro Torres alertou igualmente para o "retrocesso da prestação desses cuidados" chamando ao discurso os dados apontados pelo presidente da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, Duarte Soares: "das 90 mil pessoas que precisam dos cuidados paliativos, não chegamos sequer às 25 mil".

No final do seu discurso, o ex-deputado social-democrata salientou os três pilares "desta moção independente" subscrita pelos 50 delegados, assente na obrigação política do PSD em continuar o seu trabalho de denúncia das graves carências do Serviço Nacional de Saúde e da procura de soluções adequadas em particular na assistência às pessoas em final de vida; o alargamento do debate a todas as camadas da população; e instigou o PSD, através das suas instâncias próprias, a desenvolver todas as diligências políticas, instituicionais e legislativas necessárias para que venha a ter lugar um referendo nacional em que seja perguntado aos portugueses pelo seu acordo ou desacordo com os projetos de lei sobre a eutanásia.

A resolução "urgente" da questão da eutanásia é para António Pinheiro Torres um "belíssimo serviço ao partido, a Portugal e aos portugueses numa questão fundamental da nossa vida".

A despenalização da eutanásia integrará novamente o debate parlamentar no dia 20 de fevereiro com a entrada dos projetos de lei do Bloco de Esquerda, PAN, PEV e PS. Recorde-se que em 2018 os projetos apresentados na Assembleia da República pela despenalização da morte medicamente assistida foram chumbados, depois de uma votação nominal em que cada deputado teve liberdade de voto.