Um estudo de opinião da Eurosondagem, hoje publicado no Sol, Porto Canal, Diário de Notícias da Madeira e Diário Insular dos Açores, coloca o PS à frente com 38,1%, mais 14,8 pontos percentuais do que o PSD.

Nesta sondagem, com entrevistas recolhidas entre domingo e quinta-feira desta semana, o PSD surge em segundo lugar nas intenções de voto para as eleições legislativas de 06 de outubro com 23,3%, seguindo-se o Bloco de Esquerda com nove por cento, a CDU com 6,9%, o CDS-PP com seis por cento, o PAN com 4,4% e o Aliança com 1,7%.

Em relação ao barómetro de julho divulgado pela Eurosondagem, no que respeita a intenções de voto, sobem o PS (mais 0,8%), a CDU (mais 0,1%), o PAN (mais 0,1%) e o partido Aliança (mais 0,2).

Em contraponto, descem o PSD (menos 0,3%) e o CDS-PP (menos 0,4%), enquanto o Bloco de Esquerda se mantém nos nove por cento em termos de intenções de voto.

Segundo a Eurosondagem, "a amostra foi estratificada por região, tendo resultado, Norte - 20,3%; Área Metropolitana do Porto - 14,1%; Centro - 23,5%; Área Metropolitana de Lisboa - 22,8%; Sul - 9,8%; Açores - 4,7%; Madeira - 4,9%, num total de 1022 entrevistas validadas".