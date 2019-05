Os eurodeputados eventualmente eleitos pelo partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) nas eleições europeias de hoje serão integrados no grupo Verdes/Aliança Livre Europeia, anunciou o Parlamento Europeu.Numa sessão de esclarecimento prévia à noite eleitoral, o serviço de comunicação da assembleia europeia anunciou hoje que o grupo Verdes/Aliança Livre Europeia requereu formalmente que os representantes do PAN sejam integrados naquela família política.Francisco Guerreiro é o cabeça de lista do partido às eleições europeias que hoje decorrem. Na legislatura 2014-2019, o grupo dos Verdes não contou com nenhum dos 21 eurodeputados portugueses.