Num ano, fez 200 mil milhas só em viagens internacionais e muitos quilómetros na estrada para captar investidores e promover os produtos nacionais.

Eurico Brilhante Dias soma quilómetros desde que chegou ao Governo há um ano. O secretário de Estado da Internacionalização fez o equivalente a percorrer 25 vezes a linha do Equador só em viagens internacionais e 25 missões internas para conhecer 51 empresas e reunir com 24 associações empresariais. Em todas as viagens tem um objectivo: ajudar a vender a marca de Portugal. E uma regra: nunca apresentar usar o preço como argumento. "É desqualificante dos nossos recursos", diz à SÁBADO o homem que sucedeu a Paulo Portas na diplomacia económica.



A diferenciação, acredita, faz-se pela qualidade. "Temos recursos altamente qualificados", vinca, explicando que "a política que Mariano Gago empreendeu nos anos 90 e a aposta no inglês feita em 2005 por Maria de Lurdes Rodrigues estão a dar frutos".

O resultado, acredita, é uma nova geração altamente qualificada que faz a diferença quando um investidor como a Google procura um país para criar uma unidade para formação e desenvolvimento de projectos para o sistema Android.



Apesar de todas as viagens, Eurico Brilhante Dias garante que há poucas oportunidades para turismo. "Ninguém acredita, mas estive no Egipto e só vi as pirâmides muito ao longe porque estava a ter uma reunião numa sala de onde era possível avistá-las."

Mas o recorde de visitas-relâmpago neste primeiro ano como secretário de Estado vai para umas impressionantes 24 horas em Havana. "Chegámos mesmo em cima da hora, porque o avião se atrasou e perdemos a ligação em Paris." Depois de uma noite num nada glamouroso hotel de aeroporto, Eurico Brilhante Dias teve de trocar de roupa na casa de banho do avião e aterrou no Aeroporto Internacional José Martí apenas a 15 minutos da primeira actividade que tinha em agenda em Cuba.

"Estivemos numa feira internacional que é uma das mais importantes da América do Sul e no dia seguinte já estávamos de regresso", conta o governante. Quando embarcaram, o avião era o mesmo e a tripulação reconheceu o português. "Fui recebido com um 'buenos días, señor Dias'."



