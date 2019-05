PS - 33,5% dos votos e entre nove e dez eurodeputados



O cabeça de lista do PS para estas eleições é o antigo ministro das Infraestruturas e do Planeamento Pedro Marques que abdicou do cargo para se candidatar ao Parlamento Europeu e encabeçar a lista do Partido Socialista.



A antiga ministra da Presidência e Modernização Administrativa Maria Manuel Leitão Marques será também eleita para o Parlamento pelos socialistas.



O secretário de Estado do Território e da Conservação da Natureza e ministro da Presidência do Governo de José Sócrates Pedro Silva Pereira conseguiu também assegurar o seu mandato como eurodeputado. No Parlamento Europeu assume a posição de vice-presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais e membro das comissões de Economia e de Comércio Internacional.



A deputada e chefe da delegação da Comissão Europeia em Portugal e secretária de Estado dos Assuntos Europeus Margarida Marques consegue também a reeleição para um segundo mandato.



O eurodeputado Carlos Zorrinho, responsável por chefiar a delegação socialista portuguesa, voltou a assegurar um lugar no Parlamento Europeu.



André Bradford, líder parlamentar do PS na Assembleia Legislativa Regional do PS nos Açores, conseguiu um lugar nos assentos do Parlamento Europeu.



Manuel Pizarro, vereador na Câmara Municipal do Porto e antigo candidato à autarquia e secretário de estado da Saúde, consegue assegurar um lugar no Parlamento.



O PS conseguiu ainda eleger, certamente, Sara Cerdas, com o grau de mestre pela Univerisdade de Lisboa, em Medicina; e a deputada Isabel Santos, vice-presidente da Assembleia Parlamentar da Organização para a Segurança e Cooperação Europeia.



Em dúvida: O lugar para a professora da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho Isabel Estrada Carvalhais



PSD - 22% dos votos e seis eurodeputados



O cabeça de lista Paulo Rangel foi eleito com tranquilidade. Vice-presidente do Partido Popular Europeu (PPE), o social-democrata assegurou um novo mandato no Parlamento Europeu, onde tem denunciado a crise humanitária na Venezuela.



Pelos jovens, Lídia Pereira, que preside à maior organização política da juventude europeia, conseguiu um lugar como eurodeputada pelos laranjas, como segunda escolha do partido. Rui Rio, no seu discurso de análise deixou elogios rasgados ao papel das juventudes partidárias nesta campanha do PSD.



José Manuel Fernandes conseguiu manter o seu lugar no Parlamento, devendo continuar a desempenhar funções relacionadas com os fundos europeus ao longo do próximo mandato.



A ex-ministra da Ciência e do Ensino Superior Graça Carvalho foi também eleita pelo PSD. Atualmente trabalha na Comissão Europeia.



Álvaro Amaro, defensor de um maior investimento no interior, conseguiu ser eleito. A já eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar foi uma das eurodeputadas que na anterior legislatura ajudou a focar fundos europeus no turismo.



De fora: Jorge Coelho, que cedeu o segundo lugar na lista, aceitando passar para sétimo, falha na reeleição para o Parlamento.



Bloco de Esquerda - 10% dos votos e dois eurodeputados



Marisa Matias era uma figura consensual entre os bloquistas depois do trabalho desenvolvido nas duas últimas legislaturas no Parlamento Europeu. desempenhou o cargo de Vice-Presidente das Comissões Especiais sobre as Decisões Fiscais Antecipadas e Outras Medidas de Natureza ou Efeitos Similares.



Pelo BE foi também eleito José Gusmão, deputado à Assembleia da República que trabalhou no Parlamento Europeu na equipa de Miguel Portas e Marisa Matias.



CDU - 7% dos votos e um ou dois deputados



João Ferreira assegurou a sua manutenção enquanto eurodeputado numa noite aziaga para a CDU que não garante um segundo deputado nesta legislatura europeia



Em dúvida: Sandra Pereira, que é membro da direção do Sector Intelectual da Organização Regional de Lisboa do PCP pode ainda vir a ter de fazer as malas para ir para Bruxelas.



CDS-PP - 6% dos votos e um eurodeputado



Nuno Melo mantém o seu lugar como eurodeputado depois de uma noite que o CDS considerou ser de derrota.



PAN - 5% dos votos e um deputado



Francisco Guerreiro é uma estreia no Parlamento Europeu, sendo o primeiro eurodeputado pelo partido. É assessor parlamentar do PAN e acompanha a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação.

Portugal elege 21 dos 751 deputados que compõem o Parlamento Europeu . Nas eleições com a maior taxa de abstenção de sempre em Portugal, a vitória cabe ao Partido Socialista que elege entre nove e dez eurodeputados e o PAN , que consegue o seu primeiro. Os maiores derrotados são o PSD, CDS e CDU.Saiba abaixo quem vai representar Portugal, com base nos resultados provisórios às 8h20 desta segunda-feira.