Pedro Santana Lopes não quer que a Aliança seja descrita como um partido de um homem só. Há uma equipa que o acompanha e o ajuda a tentar formar do zero uma nova força partidária, mas não há nomes sonantes no núcleo duro da nova aventura política santanista.Por enquanto, as movimentações para a fundação da Aliança ainda se fazem todas no seu escritório, na Rua Castilho, em Lisboa, e até o focus group que se disse ter sido usado para escolher o nome do partido foi, afinal, feito com a prata da casa."Focus group foi uma força de expressão", garante à SÁBADO uma fonte próxima de Santana Lopes, que explica como tudo se passou no número 67 da Rua Castilho, a morada da Global Lawyers, a sociedade de advogados onde trabalha agora o ex-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa."A certa altura, juntou-se quem estava no escritório e votou-se o nome." Quem estava presente diz que "nove em 10" preferiram Aliança a opções que incluíam variações sobre o social-liberalismo e a palavra "popular".Pedro Santana Lopes quer reservar a apresentação da sua equipa para Setembro, "quando o partido estiver formado". Mas entre os que o estão a ajudar a criar a Aliança há três dissidentes do PSD e uma ex-deputada do CDS. Eles são amigos de longa data de Santana Lopes. Ela é sua assessora na Global Lawyers.