Ana Rita Cavaco, antiga conselheira nacional do PSD, considera que desafio de Luís Montenegro ao atual líder do partido é positivo, porque Rio "não tem trazido nada de novo ao país".

Ana Rita Cavaco, a atual bastonária da Ordem dos Enfermeiros, foi membro do Conselho Nacional do PSD e uma apoiante de Santana Lopes aquando das diretas à liderança do PSD que terminaram com a vitória de Rui Rio. Amiga de Passos Coelho, gosta de ver Luís Montenegro a chegar-se à frente para desafiar a liderança do partido no qual a atual bastonária militou desde jovem.



Depois de ter abandonado o Conselho Nacional - "no último congresso não apresentámos a nossa lista habitual" -, Ana Rita Cavaco sente que o seu partido está a travessar uma má fase. Depois de meses de críticas internas à liderança de Rui Rio, que muitos consideram demasiado encostada à esquerda, e de um medo de um resultado particularmente negativo nas eleições que se aproximam, Luís Montenegro deu o passo em frente e apresentou-se como candidato à liderança do partido, desafiando abertamente Rio a "eleições já".



Questionada - à margem de uma entrevista relativamente ao reconhecimento do estatuto de enfermeiro especialista - sobre como vê esta comoção dentro do partido, Cavaco afirmou não ficar surpreendida. "Eu vejo isto - Montenegro tomar uma posição - como uma coisa norma e espectável", confessa, acrescentando ainda que acha "que este mandato do PSD é muito mau e não tem trazido nada de novo ao país. E os partidos devem sempre acrescentar algo ao país, quer sejam governo, quer sejam oposição".



E as virtudes que reconhece a Montenegro face a Rio? "É mais jovem, mais arrojado e, aparentemente, tem mais coragem."



A bastonária lembra ainda que apoiou "o Dr. Santana Lopes" e tem pena que o mesmo "tenha saído do partido para se juntar a outra força política de direita".



Luís Montenegro, que já no Congresso do PSD, em fevereiro, admitiu disputar no futuro a liderança do partido, afirmou na quarta-feira na TSF que falará "muito em breve" sobre o partido.



"Muito em breve falarei sobre o estado do PSD, falarei mesmo sobre o futuro do PSD porque entendo que este estado de coisas tem de acabar e isto tem de mudar: o PSD assim não se vai conseguir afirmar", disse, no programa "Almoços Grátis".