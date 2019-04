A carregar o vídeo ...

Frustrante. O adjetivo é confessado uma, duas, três… nove vezes pelos deputados, da esquerda à direita, contactados pelasobre o que sentem durante e no fim das audições em que os inquiridos nada sabem, nada se recordam ou nada têm presente. Na terceira Comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos (que ainda decorre) o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, e o seu antecessor, Vítor Constâncio repetiram estas fórmulas.À SÁBADO, a bloquista Mariana Mortágua explica que quando um inquirido recorre à falta de memória "também está a dizer uma coisa sobre si, não é inócuo, pode ser associado a interpretações de irresponsabilidade, inconsequência". Ao social-democrata, Paulo Rios de Oliveira, já chegou a ocorrer que um depoente estava "a gozar" com ele. Comentário igual, confirmou outro social-democrata à, saiu de conversas entre deputados de diversos partidos depois de audições da Caixa.

Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 10 de abril de 2019.

Se já é assinante, leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO.