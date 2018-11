José Gusmão veio à Convenção do Bloco explicar por que motivo é importante garantir que o PS não tem maioria absoluta. Para o fazer, citou um artigo daquele que é visto como o "ideólogo" socialista de serviço, Augusto Santos Silva que, no Verão, escreveu no Público que "o PS está onde sempre esteve".

Para José Gusmão essa é a resposta aos que se questionam sobre se os acordos à esquerda são para o PS "uma espécie de parêntesis incómodo a que quer pôr fim rapidamente" ou se "o PS já decidiu que se quer lançar ao Rio".

Gusmão acredita que a resposta do ministro dos Negócios Estrangeiros de António Costa não deixa margem para dúvidas. "A clareza de Augusto Santos Silva deve ser respeitada", afirmou, lembrando a defesa de Santos Silva da terceira via.

De resto, o bloquista diz que é melhor desenganar-se quem acha que é possível o PS com maioria fazer acordos à esquerda em vez de regressar ao centro.

"Está-se mesmo a ver, não é?", ironiza José Gusmão, que acha que "um partido que já mostra sinais de arrogância" agora não irá negociar se estiver numa posição de força.

"Se o PS está onde sempre esteve, então uma maioria absoluta do PS só dará a política do passado", concluiu, afirmando que a alternativa para quem está contente com os avanços da actual governação só tem um caminho: "dar mais força à esquerda que impôs esse caminho".

"Mostrámos que é possível, sabemos que não é suficiente", admitiu, sem esconder que o BE está pronto para assumir outras responsabilidades se crescer nas urnas.

"Estamos prontos para o que é preciso, estamos prontos para o que é urgente, estamos prontos", avisou.