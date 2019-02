Na semana em que o ministro do Ambiente avisou que os portugueses não deviam investir em carros a gasóleo, fica-se a conhecer que a frota nacional não cumpre as metas estabelecidas.

Cerca de 73% das viaturas utilizadas, direta e indiretamente, pelo Estado são a gasóleo, mesmo aquelas utilizadas pelos gabinetes ministeriais. Entre o total da frota existem um veículo movido a gás, 17 híbridos e 55 movidos a electricidade, revela o jornal Público, na semana em que o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, apelou aos portugueses que não comprassem mais carros a gasóleo pois estes estão a desvalorizar.



Regista-se cada vez mais um aumento da idade média dos automóveis utilizados, em vez de uma renovação na frota. Em 2010, a idade média era de 12 anos. Em 2017, aumentou para 15,3 anos, segundo o relatório do Parque de Viaturas do Estado (PVE), elaborado pelo Ministério das Finanças em Dezembro de 2017.



"Há alguns sinais preocupantes", alerta o presidente da associação ambientalista Zero sobre a frota estatal. Francisco Ferreira mostra-se particularmente intrigado com a idade dos veículos e o facto de o governo não ter cumprido o despacho que fixa as quotas de emissões de CO2 dos veículos a adquirir e assinado em 2014.



O Estado comprou ou alugou menos carros ecológicos do que era pretendido, tendo recorrido a carros mais poluentes muito mais do que era previsto - estes veículos deviam representar, no máximo 5% mas acabou por representar 39% das 277 aquisições ao longo de 2017, revela o jornal diário.