O Programa Nacional de Reformas contém novos apoios à habitação, destinados a pessoas que vivem em "condições indignas" cujo contrato de arrendamento não tenha sido renovado ou não tenha capacidade financeira para pagar uma renda, e sem-abrigo, em várias circunstâncias. Segundo o jornal Público, as pessoas podem agora aceder a um empréstimo bonificado para compra, construção ou reabilitação de um imóvel, com o apoio do Governo. A candidatura pode partir de uma pessoa em nome próprio ou de uma associação de moradores.O Estado considera que "condições indignas" se aplicam às famílias monoparentais, às pessoas com mais de 65 anos ou portadoras de deficiência. As pessoas sem-abrigo e quem não tiver alternativa depois de ter sido submetido a um despejo também pode ser apoiado. A medida aplica-se a cidadãos nacionais e imigrantes e quer ajudar quem não tenha capacidade financeira para encontrar uma casa no mercado aos preços praticados hoje em dia, indica o jornal.Porém, ainda não se sabe quanto dinheiro é que o Estado vai alocar a esta medida. Estima-se que até 2020, o Governo disponibilize 8 mil fogos de "habitação de interesse social financiada".Um Levantamento Nacional das Necessidades de Realojamento Habitacional, entregue em Fevereiro, concluiu que há quase 26 mil famílias com carências habitacionais no nosso país. Para responder a essas necessidades, estima-se um orçamento de 1700 milhões de euros.