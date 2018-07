À medida que o ano lectivo se aproxima do seu fim derradeiro, os directores das escolas continuam à espera de quase 4 milhões de euros que fazem parte dos seus orçamentos privativos e que estão retidos pelo Ministério das Finanças desde Janeiro. Este atraso das verbas está a impedir a realização de obras ou lançamento de projectos pedagógicos.



Estes valores retidos são receitas próprias angariadas pelas escolas e que, todos os anos, têm que ser entregues ao Governo no final de cada ano civil por questões contabilísticas. As escolas podem requisitar esse dinheiro de volta em Janeiro e é devolvido entre Março e Abril. Mas este ano o dinheiro está a demorar mais tempo a chegar.



Estes atrasos no pagamento de verbas devidas já levou escolas a pedir reforços orçamentais que só costumavam ser necessários no final do ano. O Governo reconheceu a existência dessa dívida para com os estabelecimentos de ensino e comprometeu-se em regularizá-la "muito em breve", mas não há ainda indicação de quando serão devolvidas as verbas, informa o jornal Público.

Embora possa parecer um valor modesto quando comparado com a verba reservada pelo Orçamento do Estado para a Educação – 6 mil milhões de euros -, existem escolas que estão à espera de 14 mil euros. Nem todos os 811 agrupamentos estão afectados pelo problema, porque há vários casos em que as escolas chegam ao final do ano sem verbas sobrantes.

Muitas escolas contavam com essas verbas e estão a sentir os efeitos neste fim do ano lectivo. "Fizemos um planeamento de contas tendo em consideração este dinheiro e um atraso como estes torna as coisas mais complicadas de gerir", explicou Filinto Pinto, presidente da Associação Nacional de Directores de Agrupamentos e Escolas Públicas.