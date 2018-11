Otelo e Sá Carneiro temiam que a acumulação de cargos (desde a chefia do Estado à das Forças Armadas) criasse um ditador. O historiador David Castaño explica em livro porque isso não sucedeu.

Otelo Saraiva de Carvalho e Francisco Sá Carneiro temiam que a acumulação de cargos – desde a chefia do Estado à das Forças Armadas – criasse um ditador. Mas Ramalho Eanes, o primeiro Presidente eleito depois da revolução, mostrou-se "um democrata", lê-se em Eanes e a Democracia. É o seu papel nos seis anos de estabilização democrática – ainda pouco estudado – que o David Castaño analisa no livro.



Otelo Saraiva de Carvalho, à Der Spiegel, criticou a acumulação da presidência com a de CEMGFA, porque representava "o risco de Eanes se tornar num ditador". Sá Carneiro referia "uma confusão nociva à clareza democrática". Eles estavam errados?

Não, não estavam. Esse risco existia. Nem talvez Salazar reuniu tantos poderes: era primeiro-ministro, tinha um Presidente da República que pode ser considerado um fantoche. Mas Ramalho Eanes acumulou poderes militares e civis. É preciso recuar muitas décadas para alguém ter tido tamanhos poderes nas suas mãos. E é extraordinário que ele não utilizou esses poderes do modo como Otelo e Sá Carneiro temiam.



