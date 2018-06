A falta de meios humanos e técnicos leva a um avolumar do trabalho na Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP) e pode levar a que cada vez mais multas atribuídas a partidos possam prescrever. O aviso é do presidente da ECFP, José Eduardo Figueiredo Dias.Dias indica que há 14 pareceres da ECFP relativos aos anos entre 2009 e 2016 que ainda aguardam decisão do Tribunal de Contas (TC), em entrevista ao jornal Público. Os últimos acórdãos emitidos pelo TC foram sempre alusivos à prescrição das contra-ordenações de contas anteriores dos partidos.O presidente da Entidade lamenta que, com a alteração legislativa da ECFP, que gerou um "enorme aumento de competências", não tenha havido o "reforço dos seus meios materiais e humanos": ao todo, são cinco pessoas. Agora, no que toca a processos de contra-ordenação, a Entidade "passa a tomar todas as decisões finais nesta matéria, quer em termos de regularidade e legalidade das contas, quer em termos contra-ordenacionais, ainda que com recurso para o Tribunal Constitucional". Contudo, já não pode emitir regulamentos, algo com que Figueiredo Dias não concorda."A Entidade das Contas tem continuado a sua actividade de fiscalização das contas dos partidos políticos e das campanhas eleitorais" apesar dos constrangimentos técnicos e humanos. Junto da ECFP, os procedimentos pendentes referem-se às "contas anuais dos partidos de 2015 a 2017 (estas últimas em fase de entrega pelos partidos), às contas da campanha para as eleições da Assembleia Legislativa dos Açores de 2016 e às contas da campanha das legislativas de 2015".