Emília Cerqueira diz à SÁBADO que vai pedir escusa se o caso das presenças-fantasma de deputados for ao Conselho de Jurisdição do PSD.

Emília Cerqueira, a deputada que assume ter registado a presença "inadvertidamente" a presença de José Silvano, diz que "obviamente" pedirá escusa se o Conselho Nacional de Jurisdição do PSD for chamado a pronunciar-se sobre o caso das presenças-fantasma dos deputados.



"Como em qualquer órgão do PSD, se se entender que há um impedimento, a pessoa impedida pede escusa", afirmou à SÁBADO a deputada social-democrata que faz parte do Conselho de Jurisdição do PSD.



Emília Cerqueira não quer, contudo, comentar se entende que um órgão do partido será o mais indicado para analisar irregularidades praticadas pelos deputados.



"Não vou fazer mais comentários", respondeu a parlamentar.



O líder da bancada do PSD, Fernando Negrão, sugeriu ontem que deveria ser o Conselho de Jurisdição a analisar casos como os de José Silvano e Emília Cerqueira.



Mas, contactado pela SÁBADO, o presidente daquele órgão, Nunes Liberato, diz que para isso acontecer será preciso que Negrão envie uma exposição ao Conselho e admite que, no limite, esta entidade "até se pode declarar incompetente".



Além deste caso, também José Matos Rosa e Duarte Marques foram apanhados com presenças registadas em dias em que não estavam no plenário.



Já a deputada Mercês Borges assumiu ter votado pelo colega Feliciano Barreiras Duarte no Orçamento do Estado. Mercês Borges demitiu-se dos cargos que ocupava na bancada, mas mantém-se como deputada.



Carlos César e Assunção Cristas já vieram dar a entender que tirarão consequências se casos idênticos a estes forem detectados nos seus partidos.