Em 900 dias, Governo fez 1.717 nomeações

São quase duas nomeações por dia – mais do que a média de José Sócrates e Passos Coelho. Secretários de Estado assinaram 62% dos despachos

António Costa completou 900 dias como primeiro -ministro na segunda-feira, 14 de Maio. Nesse dia, a Secretaria de Estado do Turismo nomeou em Diário da República uma técnica especialista para o gabinete. Foi a 1.717.ª nomeação para um gabinete do executivo socialista – uma média de 1,91 por dia.



O primeiro-ministro é o que mais nomeou. Foram 80 pessoas, apesar de apenas 59 estarem em funções, de acordo com o site oficial do governo. À primeira vista, entre os 18 ministérios, a Cultura e a Administração Interna estão no top três. Contudo, há uma razão que pode inflacionar os números: os actuais titulares de ambas as pastas não são os que tomaram posse a 26 de Novembro de 2015. Já os 44 secretários de Estado são responsáveis por 62% das nomeações. Será que os gabinetes do governo estão dominados pelos chamados boys? Ou existe menos clientela partidária desde que a lei foi mudada, em 2012?



