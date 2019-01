Paulo Colaço, do Conselho de Jurisdição Nacional, demitiu-se do Conselho Nacional de Jurisdição de forma a poder apresentar uma "ação disciplinar" Mota Pinto.

Continua o rebuliço interno do PSD. Desta vez foi Paulo Colaço, um dos membros do Conselho de Jurisdição Nacional (CNJ) e apoiante de Rui Rio desde que este se mostrou disponível para liderar o partido, que se demitiu do órgão de forma a poder apresentar uma "ação disciplinar contra Paulo Mota Pinto" para que este seja destituído das funções de Presidente da Mesa do Conselho e do Congresso Nacional.



A decisão de se demitir do CNJ vem expressa numa carta interna citada pelo jornal Observador e que foi enviada esta manhã para o presidente do Conselho, Nunes Liberato. O que motivou esta missiva foi o facto de Mota Pinto ter recusado ouvir o Conselho de Jurisdição durante o Conselho Nacional sobre o modelo de votação. Em cima da mesa estavam as opções de votar por braço no ar ou através voto secreto.



Ao Observador, Paulo Colaço afirmou não perdoar a Mota Pinto ter "transformado o Conselho Nacional num Congresso eleitoral do Partido Comunista" e que durante a gestão do último Conselho Nacional, "Mota Pinto teve um conjunto de comportamentos graves e em crescendo".



E elencou ainda outros atos que considerou serem exemplo de gestão errada por parte de Mota Pinto: "Começou por tentar que o CJN enjeitasse as suas funções jurisdicionais; quis impedir que este órgão usasse da palavra para exercício dessas funções; mais tarde, impediu mesmo que o CJN falasse; ignorou um parecer vinculativo nosso; e chegou ao cúmulo de negar aos conselheiros o direito ao uso da palavra, com a gravidade de – com isso – ter inviabilizado o instituto do "recurso para o plenário", um instrumento democrático essencial nas reuniões de tipo Assembleia", disse o social-democrata àquele jornal.



Paulo Colaço acusou ainda Mota Pinto de ter tido uma "faceta arrogante, soberba e insolente" e pede que a Mesa "deixe de ser liderada por quem não a soube honrar".