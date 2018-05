Pedro Filipe Soares

Esta quarta-feira, o líder bloquistarevelou que a questão da eutanásia vai a debate já no próximo dia 29 de Maio. Na sessão parlamentar, serão discutidos os quatro projectos a favor da morte medicamente assistida dos partidos PAN, BE, PS e PEV.Já Pedro Delgado Alves do PS considera que já houve um "debate bastante amplo" na sociedade relativamente a este assunto e por isso "estão reunidas as condições para iniciar a discussão no Parlamento". O deputado assegura também que "não se pretende legislar à pressa, mas também nenhuma razão para adiar".

Na semana passada o PS, BE e PAN apresentaram uma proposta em conjunto de legislação da eutanásia e solicitaram que houvesse um debate alargado no dia 30 de Maio.