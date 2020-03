"É mentira", disse em voz pausada, António Costa, como se soletrasse a resposta.

A pergunta tinha sido feita por André Ventura e visava saber se o primeiro-ministro tinha telefonado para a TVI a pedir o despedimento da jornalista Ana Leal.

A jornalista da TVI tinha acusado António Costa de tentar que fosse despedida, por alegadamente ser incómoda, numa entrevista ao jornal Sol.

De resto, Costa aproveitou a pergunta do deputado do Chega, que queria que comentasse a opinião do seu antecessor José Sócrates sobre o aeroporto do Montijo, para recusar a ideia de quer "despedir jornalistas".

"Não só não faço telefonemas para despedir jornalistas, como respeito à liberdade de opinião", disse sobre o ataque feito por Sócrates ao aeroporto do Montijo.