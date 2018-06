Dolores Aveiro em destaque no novo anúncio do SNS

A mãe de Cristiano Ronaldo surge no anúncio que pretende promover o serviço SNS 24.

O Serviço Nacional de Saúde divulgou um novo vídeo para promover a nova campanha de promoção da linha telefónica SNS 24. A estrela do anúncio é a mãe de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro.



No anúncio, vemos uma assistente a atender uma chamada e do outro lado do telefone dizem: "Boa tarde, é o meu menino, eu estou a vê-lo agarrado à canela com dores". Depois de uma série de perguntas de rotina, a assistente pergunta a Dolores: "Ele está aí ao seu lado?", ao que a mãe do craque responde: "Não, não está, minha senhora. Está na Rússia".



Vemos então a mãe de Ronaldo sentada num sofá a ver um jogo pela televisão

"A Seleção Nacional é mais uma razão para ter o SNS 24 sempre à mão. Ligue 808 24 24 24, vá a sns24.gov.pt ou consulte as Apps MySNS para triagem e aconselhamento, marcação de consultas e serviços informativos. SNS 24. Antes de tudo."

Segundo o Ministério da Saúde, esta campanha tem como principais objetivos o aconselhamento ao cidadão e a divulgação dos vários serviços do SNS 24, disponível no número de telefone 808 24 24 24, explicando: "Mensagens apelativas, claras e fortes são fundamentais para promover a literacia em Saúde e divulgar serviços importantes na prestação de cuidados ao cidadão. Dolores Aveiro, figura acarinhada pelos portugueses, integra a campanha e vem reforçar o apelo: "Antes de tudo ligue para 808 24 24 24"."







Este é já o segundo vídeo de promoção do SNS 24.