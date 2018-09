BE dá resposta às questões levantadas por Marcelo no veto presidencial. E acrescenta uma "clarificação" sobre a entrada em vigor da nova lei.

O BE apresentou hoje um diploma sobre o exercício do direito de preferência pelos inquilinos que visa "clarificar as questões levantadas pelo Presidente da República".



Para isso, os bloquistas alteram a redacção da lei, de forma ficar claro que este direito se aplica apenas a imóveis para "fim habitacional".



Além disso, o BE responde à questão do Presidente, que considerava que não estava claro de que forma seria calculado o valor para o direito de preferência no caso de edifícios em propriedade vertical.



Na versão agora proposta pelo BE, "o direito é relativo à quota parte do prédio correspondente à permilagem do locado pelo valor proporcional dessa quota face ao valor total da transmissão".



Numa lei que foi considerada urgente à esquerda para dar reposta ao caso dos inquilinos da Fidelidade, os bloquistas introduzem um outro ponto.



"Há uma clarificação sobre o processo de entrada em vigor", apontou a deputada Maria Manuel Rola aos jornalistas, explicando que "os processos ainda a decorrer podem exercer o direito de preferência".



Maria Manuel Rola considerou que "não estava clarificado" o momento da entrada em vigor da lei na anterior redacção e defendeu que "não existe qualquer retroactividade" na formulação encontrada pelo BE.



A explicação é importante porque não pode haver leis retroactivas. Mas o BE quer garantir que a legislação ainda vai a tempo de dar resposta aos inquilinos da Fidelidade, cujas casas já estão em processo de venda.



Maria Manuel Rola não quis, porém, adiantar se o BE poderá viabilizar a proposta do PS sobre o mesmo tema, alegando não a ter ainda estudado.



"Este projecto será discutido amanhã e terá essa clarificação", limitou-se a responder, adiantando que o BE estará disponível para viabilizar "o que responda ao veto do Presidente da República", mas não para recuar face ao que foi aprovado no final da anterior sessão legislativa.



"Não estamos disponíveis para recuos face a direitos que garantimos por maioria na Assembleia da República", vincou a deputada do BE.